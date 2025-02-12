В туротрасли Кубани к 2032 году появится больше 60 тысяч рабочих мест

В течение следующих семи лет в регионе планируется создать более 60 тысяч новых рабочих мест, что станет мощным стимулом для экономического развития и повышения качества обслуживания в сфере туризма. Этот амбициозный проект осуществляется в рамках федерального проекта «Производительность труда», который является частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Одной из ключевых особенностей туристической отрасли Краснодарского края является сезонность. В августе, когда курорты достигают своего пика загрузки, количество отдыхающих может увеличиваться почти в три раза, достигая 11 тысяч гостей. Это создает необходимость в значительном количестве квалифицированных кадров, способных обеспечить высокий уровень сервиса и удовлетворить потребности туристов.
Создание новых рабочих мест не только позволит справиться с сезонными нагрузками, но и обеспечит устойчивое развитие отрасли в долгосрочной перспективе. Важно отметить, что новые кадры необходимы для реализации крупных инвестиционных проектов, таких как программа «Пять морей и озеро Байкал», которая призвана сделать Краснодарский край еще более привлекательным для туристов.
Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) играет ключевую роль в подготовке специалистов для туристической отрасли. Этот вуз стремится стать ведущим центром подготовки кадров, учитывая современные тенденции и потребности рынка. В последние четыре года в крупнейших отелях региона было реализовано 14 проектов, направленных на повышение производительности труда и оптимизацию рабочих процессов. Эти инициативы уже принесли свои плоды: в 2024 году Краснодарский край станет первым регионом в России, который сертифицирует Отраслевой центр компетенций в сфере туризма.
Для устранения разрыва между знаниями студентов и реальными потребностями работодателей в регионе уже четвертый год реализуется кадровая школа. В этом году ее участниками станут более 3 тысяч студентов, которые получат возможность пройти практическое обучение и стажировки на предприятиях туристической отрасли. Это не только повысит уровень подготовки будущих специалистов, но и поможет работодателям найти квалифицированные кадры.