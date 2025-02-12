В туротрасли Кубани к 2032 году появится больше 60 тысяч рабочих мест

Для устранения разрыва между знаниями студентов и реальными потребностями работодателей в регионе уже четвертый год реализуется кадровая школа. В этом году ее участниками станут более 3 тысяч студентов, которые получат возможность пройти практическое обучение и стажировки на предприятиях туристической отрасли. Это не только повысит уровень подготовки будущих специалистов, но и поможет работодателям найти квалифицированные кадры.