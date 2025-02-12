Минздрав прокомментировал увеличение надбавок медперсоналу на 35%

Министерство здравоохранение Беларуси прокомментировало увеличение надбавок медперсоналу.
«Комсомолка» ранее писала о том, что Минздрав Беларуси увеличил размер надбавок к зарплате среднему медперсоналу.
Так, 12 февраля опубликовано постановление Минздрава (№ 18 от 7 февраля 2025-го), регламентирующее данное решение.
Как отметил, замглавы Минздрава Александр Старовойтов, в Беларуси продолжают планово повышать зарплату в отрасли здравоохранении. Постановление № 18 регламентирует повышение надбавок медицинским работникам со средним специальным образованием — медсестрам и фельдшерам.
— В общей сложности надбавки увеличатся на 35%, — прокомментировал Старовойтов.
Также представитель Минздрава уточнил, что данные надбавки будут выплачены поэтапно в течение года тремя плановыми повышениями. Итоговая сумма доплат зависит от профиля сотрудника, что связано с объемом и напряженностью труда.
Отмечается, что в Беларуси насчитывается свыше 111 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.
Также Минтруда объяснило, как устроен упрощенный механизм назначения пенсии.
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