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Asia Times: пока ракетный проект США Sentinel застопорился, КНР и РФ продвигаются вперед

Пока США борются с задержками и перерасходом средств в рамках своей ракетной программы Sentinel, Китай и Россия продвигаются вперед с передовыми ракетными разработками, склоняя мировой ядерный баланс в свою пользу, пишет Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Northrop Grumman
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В феврале ВВС США, согласно статье, приостановили работу над ключевыми сегментами программы создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel, чтобы справиться с растущими расходами и реструктурировать стратегию закупок. Программа стоимостью 141 млрд долларов, что на 81% превышает ее первоначальный бюджет, предназначена для замены устаревающих межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III 1970-х годов выпуска, у которых истек срок службы и потенциал модернизации.

Компании Northrop Grumman, главному подрядчику программы, было предписано приостановить проектирование, испытания и строительство командно-пускового комплекса на различных объектах, в том числе на военно-космической базе Ванденберг в Калифорнии и военно-воздушной базе Хилл в Юте. Работы по созданию тренажеров и систем безопасности также были приостановлены.

Это решение было принято после того, как в июле 2024 года было объявлено о реструктуризации программы на фоне резкого роста расходов и исключения Министерством обороны США альтернативных программ. В январе гендиректор Northrop Кэти Уорден предупредила, что реструктуризация может занять до 24 месяцев.

Хотя сроки и масштабы реструктуризации неясны, программа Sentinel имеет крайне важное значение для модернизации ядерной триады США, которая включает атомную подводную лодку с баллистическими ракетами класса «Колумбия» и бомбардировщик B-21.

Превышение бюджета и срыв сроков программы потенциально снижают готовность наземного ядерного арсенала США.

Тем временем в отчете Минобороны США о военной мощи Китая за 2024 год подчеркивается быстрое расширение и модернизация Пекином своих возможностей в области межконтинентальных баллистических ракет. В докладе упоминается, что Китай располагает примерно 400 действующими ракетами, включая стационарные и мобильные пусковые установки, которые могут запускать одиночные или разделяющиеся боеголовки.

Стратегические ракетные силы Китая включают МБР шахтного базирования и передвижные МБР. Недавно было завершено строительство трех новых твердотопливных пусковых установок для МБР, в которых размещено не менее 300 шахт.

В отчете также отмечается, что Китай разрабатывает передовые системы доставки ядерного оружия, такие как гиперзвуковые планирующие транспортные средства (HGV) и системы дробно-орбитальной бомбардировки (FOB), которые могут обойти противоракетную оборону США.

Россия тоже модернизирует свои стратегические ракетные силы. В статье Ханса Кристенсена, директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых (FAS), опубликованной в марте 2024 года в Бюллетене ученых-атомщиков, отмечается, что Россия заменяет устаревающие МБР советских времен на более совершенные системы, такие как РС-24 «Ярс», которые могут нести четыре разделяющиеся головные части индивидуального наведения (РГЧ).

Как пишут Кристенсен и его соавторы, Россия постепенно отказывается от РС-20 В «Воевода» и переходит на ракету РС-28 «Сармат», которая способна нести до 10 боеголовок с увеличенной дальностью полета, в том числе над Северным и Южным полюсами. Ожидается, что новые системы, такие как «Ярс-М» и «Кедр», отличающиеся большей мобильностью и скрытностью, заменят существующие системы к 2030 году.

В статье подчеркивается, что эти вызовы приобретают решающее значение на фоне возобновившегося соперничества великих держав и потенциального балансирования на грани ядерной войны.

В Обзоре ядерной политики и противоракетной обороны США за 2022 год предупреждается, что к 2030-м годам США впервые в истории столкнутся с двумя крупнейшими ядерными державами — Китаем и Россией — в качестве стратегических конкурентов и потенциальных противников.

В связи с этим американские ученые и эксперты бьют тревогу. Они утверждают, что США не могут помешать Китаю и России присоединиться к ним в качестве ведущих ядерных держав, но призывают предпринять конкретные шаги для смягчения последствий.