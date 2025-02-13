Asia Times: пока ракетный проект США Sentinel застопорился, КНР и РФ продвигаются вперед

Как пишут Кристенсен и его соавторы, Россия постепенно отказывается от РС-20 В «Воевода» и переходит на ракету РС-28 «Сармат», которая способна нести до 10 боеголовок с увеличенной дальностью полета, в том числе над Северным и Южным полюсами. Ожидается, что новые системы, такие как «Ярс-М» и «Кедр», отличающиеся большей мобильностью и скрытностью, заменят существующие системы к 2030 году.