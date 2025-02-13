Asia Times: пока ракетный проект США Sentinel застопорился, КНР и РФ продвигаются вперед

В феврале ВВС США, согласно статье, приостановили работу над ключевыми сегментами программы создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel, чтобы справиться с растущими расходами и реструктурировать стратегию закупок. Программа стоимостью 141 млрд долларов, что на 81% превышает ее первоначальный бюджет, предназначена для замены устаревающих межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III 1970-х годов выпуска, у которых истек срок службы и потенциал модернизации.
Это решение было принято после того, как в июле 2024 года было объявлено о реструктуризации программы на фоне резкого роста расходов и исключения Министерством обороны США альтернативных программ. В январе гендиректор Northrop Кэти Уорден предупредила, что реструктуризация может занять до 24 месяцев.
Хотя сроки и масштабы реструктуризации неясны, программа Sentinel имеет крайне важное значение для модернизации ядерной триады США, которая включает атомную подводную лодку с баллистическими ракетами класса «Колумбия» и бомбардировщик B-21.
Тем временем в отчете Минобороны США о военной мощи Китая за 2024 год подчеркивается быстрое расширение и модернизация Пекином своих возможностей в области межконтинентальных баллистических ракет. В докладе упоминается, что Китай располагает примерно 400 действующими ракетами, включая стационарные и мобильные пусковые установки, которые могут запускать одиночные или разделяющиеся боеголовки.
Стратегические ракетные силы Китая включают МБР шахтного базирования и передвижные МБР. Недавно было завершено строительство трех новых твердотопливных пусковых установок для МБР, в которых размещено не менее 300 шахт.
Россия тоже модернизирует свои стратегические ракетные силы. В статье Ханса Кристенсена, директора программы ядерной информации в Федерации американских ученых (FAS), опубликованной в марте 2024 года в Бюллетене ученых-атомщиков, отмечается, что Россия заменяет устаревающие МБР советских времен на более совершенные системы, такие как РС-24 «Ярс», которые могут нести четыре разделяющиеся головные части индивидуального наведения (РГЧ).
Как пишут Кристенсен и его соавторы, Россия постепенно отказывается от РС-20 В «Воевода» и переходит на ракету РС-28 «Сармат», которая способна нести до 10 боеголовок с увеличенной дальностью полета, в том числе над Северным и Южным полюсами. Ожидается, что новые системы, такие как «Ярс-М» и «Кедр», отличающиеся большей мобильностью и скрытностью, заменят существующие системы к 2030 году.
В статье подчеркивается, что эти вызовы приобретают решающее значение на фоне возобновившегося соперничества великих держав и потенциального балансирования на грани ядерной войны.
В связи с этим американские ученые и эксперты бьют тревогу. Они утверждают, что США не могут помешать Китаю и России присоединиться к ним в качестве ведущих ядерных держав, но призывают предпринять конкретные шаги для смягчения последствий.