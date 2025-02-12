Суд запретил «Атомстройкомплексу» вырубку березовой рощи в Екатеринбурге

ЕАН рассказывал, что накануне между местными жителями и строителями в березовой роще возникла потасовка. В ходе возникшего конфликта одному горожанину брызнули в лицо газовым баллончиком. Сотрудники полиции увезли некоторых участников столкновений. Представитель застройщика заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Ночью столкновения продолжились, активисты дежурили там всю ночь. Первое заявление сделал глава города Алексей Орлов. Он подчеркнул, что компания планировала застроить 25 га земли, но в итоге мэрия отстояла 16 га под лесопарк. По словам градоначальника, территорию в роще благоустроят, рядом появятся школа и детсад.