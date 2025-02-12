Суд запретил «Атомстройкомплексу» вырубку березовой рощи в Екатеринбурге

Октябрьский районный суд Екатеринбурга ввел обеспечительные меры, включающие запрет на вырубку березовой рощи в районе Академический. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
С ходатайством о запрете в суд обратились местные жители, которые пытаются через суд добиться охранного статуса для всей территории лесопарка. Заявители просили сегодня суд наложить запрет на вырубку березовой рощи до окончания повторной экспертизы.
Как писал ЕАН, заседание по иску состоялось сегодня. Местные жители полагают, что всей территории лесопарка нужно придать статус особо охраняемой природоохранной территории (ООПТ) из-за наличия на его территории краснокнижных растений. Против новой экспертизы выступили представители СК «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс)», правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и «ДОМ.РФ». Представитель застройщика указал, что работы проходят на частной территории и местные жители не вправе указывать владельцу на то, какие работы ему проводить.
ЕАН рассказывал, что накануне между местными жителями и строителями в березовой роще возникла потасовка. В ходе возникшего конфликта одному горожанину брызнули в лицо газовым баллончиком. Сотрудники полиции увезли некоторых участников столкновений. Представитель застройщика заявил, что у него есть все разрешительные документы на проведение работ. Ночью столкновения продолжились, активисты дежурили там всю ночь. Первое заявление сделал глава города Алексей Орлов. Он подчеркнул, что компания планировала застроить 25 га земли, но в итоге мэрия отстояла 16 га под лесопарк. По словам градоначальника, территорию в роще благоустроят, рядом появятся школа и детсад.