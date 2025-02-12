Экономист Щербаченко предсказал доллар по 85 рублей в 2025 году

«На курс доллара влияет доля продажи валюты от общей выручки. В конце прошлого года наблюдалось ее снижение. А сейчас ситуация развернулась, и на финансовом рынке ощущается стабильное предложение валюты на фоне умеренного спроса на нее. Кроме того, рынок остается “тонким” — объем торгов в январе — феврале снизился по сравнению с концом прошлого года. В этих условиях повышается волатильность курса доллара, так как сравнительно небольшими суммами продажи можно повлиять на равновесный курс. Собственно, сейчас внутридневная волатильность курса составляет около 2%. К весне рынок будет ощущать недостаток валюты на фоне физического снижения экспорта нефти в начале года», — отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в беседе с «Газетой.Ru».