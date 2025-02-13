Прямой эфир по применению дифтарифов проведут в Иркутской области 13 февраля

Для жителей Иркутской области 13 февраля проведут прямой эфир (0+) по теме применения дифтарифов и подтверждения электроотопления. Такое поручение дал губернатор региона Игорь Кобзев. Начало эфира в 14.00. Граждане смогут задать специалистам волнующие их вопросы по теме, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.