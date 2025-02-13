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Прямой эфир по применению дифтарифов проведут в Иркутской области 13 февраля

Жители региона могут задать специалистам волнующие вопросы по теме.

Источник: IrkutskMedia.ru

Для жителей Иркутской области 13 февраля проведут прямой эфир (0+) по теме применения дифтарифов и подтверждения электроотопления. Такое поручение дал губернатор региона Игорь Кобзев. Начало эфира в 14.00. Граждане смогут задать специалистам волнующие их вопросы по теме, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева.

Посмотреть прямой эфир можно на официальных страницах правительства области во «Вконтакте» (12+) и «Одноклассниках» (18+). На вопросы жителей ответят директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Юрьевич Харитонов и начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Сергей Михайлович Малинкин.

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