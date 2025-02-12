Единые стандарты благоустройства появятся в Самарской области

В Самарской области появятся новые стандарты по благоустройству. Концепцию соответствующего закона одобрили на заседании регионального правительства 12 февраля.
— Этот нормативный акт направлен на установление единообразия наших общественных пространств, игровых территорий, контейнерных площадок, — сказал председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Стандарты планируют обсудить с муниципалитетами, чтобы учесть мнение жителей.
Также на заседании решили, что расценки на покупку жилья для льготников нужно увеличить и привести к рыночным, и обсудили реализацию программы развития опорных пунктов региона.