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Единые стандарты благоустройства появятся в Самарской области

Власти Самарской области приняли важное решение о благоустройстве.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области появятся новые стандарты по благоустройству. Концепцию соответствующего закона одобрили на заседании регионального правительства 12 февраля.

— Этот нормативный акт направлен на установление единообразия наших общественных пространств, игровых территорий, контейнерных площадок, — сказал председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

Стандарты планируют обсудить с муниципалитетами, чтобы учесть мнение жителей.

Также на заседании решили, что расценки на покупку жилья для льготников нужно увеличить и привести к рыночным, и обсудили реализацию программы развития опорных пунктов региона.

ЖКХ