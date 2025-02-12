52,3% инвестиций в Беларусь приходятся на капитал из России, ОАЭ и Кипра

Россия возглавила топ стран по инвестициям в Беларусь. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.
Так, в общем объеме иностранных инвестиций в 2024-м доля России составила 24,9%. В итоге Россия стала первой по объему инвестиций в Беларусь, на втором месте — ОАЭ (14,3%), а замыкает топ-3 — Кипр (13,1%). Далее по убыванию следуют инвестиции Китая (4,3%), Германии (3,5%), Нидерландов (2%), Польши (1,3%) и Болгарии (1,26%).
По словам министра экономики Юрия Чеботаря, в Беларуси существенно изменилась структура инвестиций. Сейчас, прежде всего, происходит «вложение в активную часть», то есть в машины и оборудование.
— То есть меньше строим стен, больше вкладываем в конкурентоспособность предприятия, — указал министр.
Доля таких инвестиций на данный момент составляет 40%. Как добавил Чеботарь, при росте доли таких инвестиций до 50% в перспективе это повысит конкурентоспособность предприятий промышленности.
Еще министр экономики заметил, что в 2024-м наблюдалось небольшое замедление роста иностранных инвестиций, что власти связывают с вопросом структурных преобразований.
— В этом году с учетом всех мер по инвестиционной политике мы двинемся существенно вперед, — заключил он.
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