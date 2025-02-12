52,3% инвестиций в Беларусь приходятся на капитал из России, ОАЭ и Кипра

Так, в общем объеме иностранных инвестиций в 2024-м доля России составила 24,9%. В итоге Россия стала первой по объему инвестиций в Беларусь, на втором месте — ОАЭ (14,3%), а замыкает топ-3 — Кипр (13,1%). Далее по убыванию следуют инвестиции Китая (4,3%), Германии (3,5%), Нидерландов (2%), Польши (1,3%) и Болгарии (1,26%).