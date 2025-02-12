Прокуратура Самарской области помогла восстановить жилищные права 1300 человек

В 2024 году прокуратура Самарской области рассмотрела 3660 обращений граждан о нарушении их жилищных прав. Подобных жалоб становится больше, отметили в ведомстве, рост составил 23,5%, а каждая четвертая из них была удовлетворена.
— По результатам прокурорских проверок были восстановлены жилищные права 1300 жителей области, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Один из актуальных вопросов — это расселение аварийного жилья. Чтобы не допустить срывов программы, главам некоторых муниципалитетов внесли представление. Сотрудники прокуратуры выявили 733 нарушения законодательства при переселении людей из аварийных домов, внесли 66 представлений и завели одно уголовное дело.
А в 2025 году в Самаре планируют снести 80 аварийных домов.