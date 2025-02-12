Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Самарской области помогла восстановить жилищные права 1300 человек

Самарцы стали чаще жаловаться в прокуратуру на нарушение своих жилищных прав.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году прокуратура Самарской области рассмотрела 3660 обращений граждан о нарушении их жилищных прав. Подобных жалоб становится больше, отметили в ведомстве, рост составил 23,5%, а каждая четвертая из них была удовлетворена.

— По результатам прокурорских проверок были восстановлены жилищные права 1300 жителей области, — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Один из актуальных вопросов — это расселение аварийного жилья. Чтобы не допустить срывов программы, главам некоторых муниципалитетов внесли представление. Сотрудники прокуратуры выявили 733 нарушения законодательства при переселении людей из аварийных домов, внесли 66 представлений и завели одно уголовное дело.

А в 2025 году в Самаре планируют снести 80 аварийных домов.

недвижимость