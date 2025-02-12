Белорусский электрокар поступит в серию не раньше 2026 года

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Серийный выпуск отечественного электрокара может начаться в начале следующего года, заявил заместитель директора Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич.
На данный момент произведено пять образцов, они проходят тестирование на полигоне, а также эксплуатационные испытания на дорогах общего пользования.
«Чтобы автомобиль вышел в серию, надо вложиться в оснастку, надо чуть-чуть перестроить производственные процессы тех же производителей компонентов — а это очень небыстрые процессы. Я бы прогнозировал это на следующий год даже, начало следующего года, потому что сделать технологическую оснастку — это время, кроме денег, это время. Мои прогнозы — не раньше следующего года», — сказал он в эфире телеканала «Первый информационный».
Сколько будет стоить белорусский электрокар?
Разработчик отметил, что с точки зрения конструкции белорусский электромобиль не проигрывает китайским аналогам, уступает он пока только по единственному показателю — цена.
Целевая стоимость автомобиля, мы бы хотели, чтобы он стоил в районе 25−30 тысячи долларов. Это та цена, в которую мы хотим его загнать, и считаем, что тогда для рынка он будет конкурентоспособен.
По словам ученого, пока не ясно, получится ли в итоге сделать такую цену для конечного потребителя, однако специалисты продолжают работать над решением этого вопроса.
«Мы ведем работу с поставщиками, с изготовителями, как выйти на эту цену. Потому что если наш автомобиль будет стоить 40−50 тысяч долларов, то какие тут меры господдержки ни включай, он не будет продаваться, то есть это будет единичный продукт», — резюмировал представитель Академии наук.
Ранее заместитель директора Объединенного института машиностроения Олег Еловой также дал прогноз по серийному выпуску электрокроссоверов Belgee EX50. Он считает, что это станет возможным в середине или ближе к концу 2025 года — сразу после прохождения всех испытаний.
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