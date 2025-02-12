Белорусский электрокар поступит в серию не раньше 2026 года

«Чтобы автомобиль вышел в серию, надо вложиться в оснастку, надо чуть-чуть перестроить производственные процессы тех же производителей компонентов — а это очень небыстрые процессы. Я бы прогнозировал это на следующий год даже, начало следующего года, потому что сделать технологическую оснастку — это время, кроме денег, это время. Мои прогнозы — не раньше следующего года», — сказал он в эфире телеканала «Первый информационный».