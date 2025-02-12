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Ростовчанам рассказали, как им будут насчитывать плату за отопление

В Ростове городские власти рассказали, как горожане будут платить за отопление.

Об этом сообщили на сайте администрации города 12 февраля.

С 2016 года в России люди могли выбирать способ оплаты отопления. Им предоставлялась возможность платить за услуги равномерно в течение всего года либо только в отопительный сезон. В 2024 году Правительство Российской Федерации выпустило новое постановление. В нем сообщается, что способ коммунальной услуги теперь возможен только одним способом — в течение отопительного периода.

Как уточнили в городской администрации, в донской столице такой способ оплаты отопления установлен еще с 2014 года.

— Таким образом, никаких изменений, перерасчетов и внеплановых повышений в оплате за коммунальную услугу по отоплению не произойдет, — уточнили власти.

ЖКХ