Ростовчанам рассказали, как им будут насчитывать плату за отопление

Об этом сообщили на сайте администрации города 12 февраля.
С 2016 года в России люди могли выбирать способ оплаты отопления. Им предоставлялась возможность платить за услуги равномерно в течение всего года либо только в отопительный сезон. В 2024 году Правительство Российской Федерации выпустило новое постановление. В нем сообщается, что способ коммунальной услуги теперь возможен только одним способом — в течение отопительного периода.
Как уточнили в городской администрации, в донской столице такой способ оплаты отопления установлен еще с 2014 года.
— Таким образом, никаких изменений, перерасчетов и внеплановых повышений в оплате за коммунальную услугу по отоплению не произойдет, — уточнили власти.