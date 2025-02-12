Ростовчанам рассказали, как им будут насчитывать плату за отопление

С 2016 года в России люди могли выбирать способ оплаты отопления. Им предоставлялась возможность платить за услуги равномерно в течение всего года либо только в отопительный сезон. В 2024 году Правительство Российской Федерации выпустило новое постановление. В нем сообщается, что способ коммунальной услуги теперь возможен только одним способом — в течение отопительного периода.