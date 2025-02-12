Стало известно, какие китайские автомобили покупают российские знаменитости

По информации Mash, за M-Hero комика по состоянию на конец ноября 2024 года числился 151 штраф за различные нарушения ПДД: 126 из них были получены за превышение скорости, 13 — за неоплату проезда по платной трассе, 4 — за парковку в неположенном месте.