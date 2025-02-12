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Казахстан стал главным покупателем российской пищевой соли

Второе место занял Китай.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. Россия нарастила экспорт пищевой соли на 60%, сообщает федеральный центр развития экспорта продукции АПК РФ.

В центре выделили топ-3 стран-импортеров в физическом выражении. Первое место занял Казахстан — 45% от общего объема экспорта соли.

На втором месте Китай — 17%. Замыкает тройку лидеров Монголия — 13%.

Россия втрое увеличила импорт сливочного масла из Казахстана.

В целом, российский экспорт пищевой соли в 2024 году превысил 45 тысяч тонн. А в 2023-м поставки достигли 28 тысяч тонн.

Россия нарастила объем экспорта мяса и рыбы в Казахстан.