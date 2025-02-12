В Березовском открылся новый цех по выпуску рентгенозащитного оборудования

«Промет-Урал» работает с 2014 года и является одним из ведущих производителей рентгенозащитных изделий, используемых в рентгенкабинетах для защиты врачей и пациентов от излучения. Компания занимает около 40% российского рынка в своей отрасли. На своей первой площадке компания выпускала около двух тыс. рентгенозащитных конструкций и несколько десятков медицинских изделий в год.