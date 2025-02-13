Правительство утвердило параметры эксперимента по внедрению системы добровольного подтверждения компетенций для программистов

Суть эксперимента заключается в предоставлении специалистам бесплатного инструмента для проверки собственного уровня владения различными ИТ-компетенциями. Речь идёт о цифровой платформе, воспользовавшись которой программисты смогут пройти тесты и выполнить практические задания. В случае успешного прохождения испытаний они получат сертификат, подтверждающий их знания и навыки работы. Этот документ будет отправляться в личный кабинет на портале госуслуг. Срок его действия составит один год.
В ходе эксперимента компании-работодатели, образовательные учреждения и другие организации, которые станут его участниками, получат возможность подобрать подходящего программиста, а также оценить уровень профессионализма действующих сотрудников.
Участвовать в эксперименте смогут разработчики программного обеспечения независимо от уровня образования.
Оператор эксперимента будет отобран на конкурсной основе до 31 марта 2025 года. Его определением займётся президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию.
Практическая стадия эксперимента начнётся с 31 мая 2025 года, когда ИТ-специалисты получат доступ к платформе подтверждения своих компетенций и смогут пройти тесты и выполнить задания.
Работа идёт в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».