Правительство утвердило параметры эксперимента по внедрению системы добровольного подтверждения компетенций для программистов

Суть эксперимента заключается в предоставлении специалистам бесплатного инструмента для проверки собственного уровня владения различными ИТ-компетенциями. Речь идёт о цифровой платформе, воспользовавшись которой программисты смогут пройти тесты и выполнить практические задания. В случае успешного прохождения испытаний они получат сертификат, подтверждающий их знания и навыки работы. Этот документ будет отправляться в личный кабинет на портале госуслуг. Срок его действия составит один год.