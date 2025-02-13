В Волгоградской области построят новую дорогу и мост за 383 млн рублей

По проекту, должна быть возведена дорога между населенными пунктами Ленинск, Покровка и Лещев. Протяженность участка составит 1 км 142 метра. Количество полос движения — 2. Длина моста при этом будет чуть более 90 метров, ширина — почти 11 метров.