В Волгоградской области построят новую дорогу и мост за 383 млн рублей

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, начальная цена аукциона составляет 383 775 960 рублей. Срок окончания подачи заявок — 20 февраля 2025 года. Планируется, что работы начнутся с даты заключения контракта и завершатся до 1 октября 2026 года.
Заказчиком выступает комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты.
По проекту, должна быть возведена дорога между населенными пунктами Ленинск, Покровка и Лещев. Протяженность участка составит 1 км 142 метра. Количество полос движения — 2. Длина моста при этом будет чуть более 90 метров, ширина — почти 11 метров.
Обязательное условие: гарантии на различные элементы дороги и искусственные сооружения, которые составят от 1 до 10 лет. Также будут предусмотрены барьерное ограждение, дорожные знаки и разметка.
Отметим, что работы по возведению объекта проводятся по госпрограмме «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области».
С 2014 года на территории региона построено, реконструировано и отремонтировано более 4,8 тыс. км дорог. Поддержка проектов обеспечена участием Волгоградской области в инициированных Президентом РФ нацпроектах «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», целевых госпрограммах.