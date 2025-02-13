Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 13 февраля

В Национальном банке назвали курсы валют на 13 февраля 2025 года, четверг. В итоге курс доллара и курс евро понижены, а курс российского рубля немного повышен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 13 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3296 белорусского рубля, 1 евро — 3,4543 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4785 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в среду, 12 февраля, курс евро и курс доллара уменьшились, а курс российского рубля увеличился в четверг, 13 февраля. Серьезно изменился в сторону уменьшения курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0300 белрубля, евро потерял 0,0119 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0029 белрубля.
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