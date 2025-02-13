Миллион с копейками за B-класс: Что известно о новой Lada Iskra

29 января 2025 года в Тольятти Владимир Путин ознакомился с актуальной линейкой автомобилей АвтоВАЗа и перспективными моделями. В их числе были Lada Iskra и Lada Aura. «Очень красивая [машина]», — сказал президент, когда подошёл к Lada Iskra Cross и заглянул в её салон. Он также сообщил о том, что в стране будут приняты меры для поддержки отечественного автопрома.