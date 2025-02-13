Экономист Балынин рассказал, кто в 2025 году сможет выйти на пенсию

Он отметил, что на общих основаниях страховая пенсия по старости в 2025 году в РФ никому не будет назначаться. Экономист объяснил, что с 2019 года в России осуществляется корректировка возраста выхода на пенсию. В связи с этим, в 2024 году возраста возникновения права на назначение страховой пенсии достигли мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения, им исполнилось 63 года и 58 лет соответственно.