Экономист Балынин рассказал, кто в 2025 году сможет выйти на пенсию

Какие категории россиян смогут выйти на пенсию в 2025 году рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что на общих основаниях страховая пенсия по старости в 2025 году в РФ никому не будет назначаться. Экономист объяснил, что с 2019 года в России осуществляется корректировка возраста выхода на пенсию. В связи с этим, в 2024 году возраста возникновения права на назначение страховой пенсии достигли мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения, им исполнилось 63 года и 58 лет соответственно.
«В свою очередь, для мужчин 1962 года рождения и женщин 1967 года рождения этот возраст составляет 64 года и 59 лет. Данного возраста они достигнут в 2026 году, поэтому в 2025 году (как впоследствии и в 2027 году) на общих основаниях страховая пенсия по старости никому не будет назначаться», — объяснил Балынин.
При этом в 2025 году россияне смогут обратиться за назначением страховых пенсий по другим причинам.
«Стать получателями страховых пенсий граждане РФ смогут, например, при досрочном назначении или при более позднем обращении, а также в случае инвалидности и при потере кормильца», — добавил экономист.
Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что после индексации средняя пенсия военнослужащих превысит 43 тысячи рублей.