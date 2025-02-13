Депутат Колунов призвал дать скидку 50% на оплату ЖКУ для многодетных

Колунов отметил, что в некоторых регионах, таких как Москва и Вологодская область, уже реализованы 50-процентные компенсации на взносы за капремонт, в то время как в других местах льготы остаются минимальными. Он считает, что единый подход позволит устранить эти несоответствия и обеспечить равные условия для многодетных семей по всей России. По его мнению, такая инициатива не только поддержит семьи, но и может способствовать улучшению демографической ситуации в стране.