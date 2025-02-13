В Екатеринбург прибыли все 50 закупленных троллейбусов

Закупленные троллейбусы вмещают до 90 человек и способны проехать более 20 километров без подключения к электросети. Салоны оборудованы USB-слотами для зарядки гаджетов, автоматами для продажи билетов, системами информирования и климат-контроля, а также автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Немаловажно, что в автобусах предусмотрена откидная аппарель для маломобильных пассажиров. В водительской кабине присутствует система кругового обзора, датчики дождя и света.