В Екатеринбург прибыли все 50 закупленных троллейбусов

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. Это комфортные, низкопольные машины модели «Синара-6254».
30 новых троллейбусов уже обслуживают четыре городских маршрута: № 26 «Коммунистическая — Крауля»; № 31 «Химмаш — ЖД вокзал»; № 33 «Коммунистическая — Педуниверситет»; № 36 «Химмаш — Академическая». Оставшиеся транспортные средства в настоящий момент проходят необходимую предэксплуатационную подготовку — пуско-наладку, регистрацию и обкатку.
Закупленные троллейбусы вмещают до 90 человек и способны проехать более 20 километров без подключения к электросети. Салоны оборудованы USB-слотами для зарядки гаджетов, автоматами для продажи билетов, системами информирования и климат-контроля, а также автоматического пожаротушения и видеонаблюдения. Немаловажно, что в автобусах предусмотрена откидная аппарель для маломобильных пассажиров. В водительской кабине присутствует система кругового обзора, датчики дождя и света.
На сегодняшний день на троллейбусы приходится более 10% всех городских перевозок. В прошлом году в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию еще 50 аналогичных троллейбусов. Таким образом троллейбусный парк мегаполиса поэтапно обновлен уже на 50%.
Как ранее сообщалось, в Екатеринбург поступил 41 новый низкопольный троллейбус с автономным запасом хода. 11 троллейбусов переданы в Октябрьское депо.
Всего по контракту с Челябинским заводом городского электрического транспорта Екатеринбург должен получить 50 троллейбусов. Ранее городские власти анонсировали закупку еще 50 троллейбусов в 2025 году и 25 — в 2026. Таким образом, за период 2023—2026 годов общее количество новых машин составит 176.