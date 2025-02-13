В Нацбанке Башкирии развеяли страшилки о цифровом рубле

— Сейчас цифровой рубль запущен в тестовом режиме, но даже после его массового внедрения никакого обязательного перевода на цифровые рубли не произойдет, — добавила Лилия Якупова. — Люди сами будут решать, пользоваться ими или нет. Цифровыми рублями также можно будет расплачиваться в магазинах или переводить их со счета на счет, как и безналичными деньгами.