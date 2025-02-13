Ричмонд
+1°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нацбанке Башкирии развеяли страшилки о цифровом рубле

В Нацбанке Башкирии рассказали, что в интернет-пространстве появляются провокационные суждения, призывающие жителей отказаться от цифрового рубля.

Как правило, такие сетевые эксперты пугают людей «цифровой ловушкой», попав в которую человек уже не сможет пользоваться своими наличными или безналичными деньгами.

— Это не так, и выдержки из законов, которые приводят авторы рассылок, либо не имеют отношения к цифровому рублю, либо вырваны из контекста, — пояснила заместитель управляющего регионального Нацбанка Лилия Якупова. — Цифровой рубль — это цифровая валюта Центрального банка, полноправный аналог наличного рубля и рубля на электронном счете.

Г-жа Якупова подчеркнула, что на самом деле цифровой рубль появится в дополнение к наличным и безналичным средствам, и все они равноценны. Какой именно формой денег пользоваться, будет решать сам человек.

— Сейчас цифровой рубль запущен в тестовом режиме, но даже после его массового внедрения никакого обязательного перевода на цифровые рубли не произойдет, — добавила Лилия Якупова. — Люди сами будут решать, пользоваться ими или нет. Цифровыми рублями также можно будет расплачиваться в магазинах или переводить их со счета на счет, как и безналичными деньгами.

Горе-эксперты на просторах сети настаивают, что люди должны отправиться в МФЦ и написать заявление об отказе от цифрового рубля.

— Никаких заявлений на отказ от цифровых рублей писать не нужно, ходить за этим в МФЦ и куда-то еще не имеет смысла, — заверила представительница Нацбанка РБ.

Между тем цифровой рубль будет обеспечен резервами и активами государства, и это одно из его главных отличий от криптовалют, с которыми часто сравнивают цифровые деньги.

валюта