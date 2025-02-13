Ещё один магазин «Светофор» в Перми закрыли из-за нарушений

В Перми прекратил работу ещё один магазин сети «Светофор», сообщает URA.RU.
Закрылся один из двух «Светофоров» в микрорайоне Гайва — на Ново-Гайвинской, 44.
«Магазин закрыт. Торговые точки на улице Гайвинская и Менжинского работают в штатном режиме. У них не было проверки Роспотребнадзора», — цитирует URA.RU объявление на входе в магазин.
Издание «Новый компаньон» выяснило причину закрытия: как объяснили в ГУФССП по Пермскому краю, во время проверки деятельности ООО «Торгсервис 59» (управляет сетью «Светофор») выяснилось, что магазин на Ново-Гайвинской не подключен к централизованной системе водоснабжения, а это грозит инфекциями. Суд оштрафовал «Торгсервис 59» и приостановил работу магазина на 45 суток. Когда приставы приехали исполнять это решение, оказалось, что это не требуется: магазин уже закрыли.
Из-за нарушения санитарных норм уже закрыли магазины «Светофор» на улице КИМ в Перми и на улице Просвещения в Кунгуре.