С застройщиками в Новосибирской области подписали 12 договоров о КРТ

В Новосибирской области проходит Сибирская строительная неделя-2025. На одной из сессий специалисты обсудили работу в рамках комплексного развития территорий. Информацию передаёт «BFM-Новосибирск».
Отмечается, что выделен 31 участок общей площадью свыше 360 га.
«На сегодняшний день реализуются 20 проектов КРТ. Из них заключено 12 договоров КРТ, из которых 3 договора заключены по инициативе правообладателя», — портал цитирует замминистра строительства НСО Олега Поскачина.
По его словам, все проекты связаны с МКД, малоэтажных комплексов не запланировано.
Портал добавил, что с 1 марта 2025 года в России изменятся механизмы реализации КРТ, а именно — застройщика обяжут заниматься и социальной инфраструктурой. Источник финансирования определят в каждом конкретном случае.
«На территории города Новосибирска новое строительство теперь возможно только при комплексном развитии территории», — портал цитирует главу Управления Росреестра по региону.
В целом, отметили участники мероприятия, необходимо тщательно проработать экономическую сторону вопроса. Озвучен один из вариантов.
«Застройщик берет на себя обязательства создать ту или иную инфраструктуру, а регион, в свою очередь, принимает на себя обязательства по выкупу такой инфраструктуры с определенным графиком платежа», — портал цитирует зампредседателя правления Банка Дом.рф Антона Медведева.