С застройщиками в Новосибирской области подписали 12 договоров о КРТ

«Застройщик берет на себя обязательства создать ту или иную инфраструктуру, а регион, в свою очередь, принимает на себя обязательства по выкупу такой инфраструктуры с определенным графиком платежа», — портал цитирует зампредседателя правления Банка Дом.рф Антона Медведева.