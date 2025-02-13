В СФР рассказали о праве волгоградцев-предпенсионеров на выплаты

Напомним, что пенсионные накопления находятся на индивидуальных счетах в СФР или в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). С 1 июля 2024 года право на единовременную выплату определяется в зависимости от суммы накоплений и прожиточного минимума пенсионера. Накопительную пенсию единовременной выплатой можно получить, если расчетный размер накопительной пенсии не превышает 10% от величины прожиточного минимума пенсионера.