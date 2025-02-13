В Новосибирской области создание центра переработки оценили в 1,2 млрд рублей

В Новосибирской области планируют запустить завод для переработки отходов от электрического и электронного оборудования. Инвестиции в его создание составят около 1,176 миллиарда рублей.
Запустить производство планируется в 2028 году при соблюдении сроков подбора земельного участка, сообщили ТАСС в ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).
Завод может стать самым большим в Сибирском федеральном округе. Он сможет перерабатывать до 36 тысяч тонн отходов в год. Сейчас в Новосибирской области образуется 45 тысяч тонн таких отходов, но перерабатывают только 1,6 тысячи тонн.