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В Новосибирской области создание центра переработки оценили в 1,2 млрд рублей

Крупнейший в СФО центр планируется запустить в 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области планируют запустить завод для переработки отходов от электрического и электронного оборудования. Инвестиции в его создание составят около 1,176 миллиарда рублей.

Запустить производство планируется в 2028 году при соблюдении сроков подбора земельного участка, сообщили ТАСС в ППК «Российский экологический оператор» (РЭО).

Завод может стать самым большим в Сибирском федеральном округе. Он сможет перерабатывать до 36 тысяч тонн отходов в год. Сейчас в Новосибирской области образуется 45 тысяч тонн таких отходов, но перерабатывают только 1,6 тысячи тонн.

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