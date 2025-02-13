В Новосибирской области создание центра переработки оценили в 1,2 млрд рублей

Завод может стать самым большим в Сибирском федеральном округе. Он сможет перерабатывать до 36 тысяч тонн отходов в год. Сейчас в Новосибирской области образуется 45 тысяч тонн таких отходов, но перерабатывают только 1,6 тысячи тонн.