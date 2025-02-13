Ташкент закупает еще 200 электробусов Yutong, в планах — 1000 автобусов

Министерство транспорта Узбекистана и китайская компания Yutong договорились о поставке еще 200 электробусов, а также ведут переговоры о закупке дополнительно 1000 автобусов для столицы.
Переговоры на эту тему прошли накануне между Министром транспорта Илхомом Махкамовым и вице-президентом Yutong Bus по международному маркетингу Сюй Пэном.
Узбекистан требует улучшенного сервиса
С учетом растущего парка автобусов и электробусов Yutong, Минтранс настаивает на усилении сервисного обслуживания. Это включает повышение качества ремонта, ускорение поставки запчастей и совершенствование работы сервисных центров.
Поддержка частных предпринимателей
Кроме того, узбекская сторона подняла вопрос о создании более благоприятных условий для частных перевозчиков, желающих приобрести электробусы. Возможно, будут предложены льготные схемы финансирования или субсидии.
Если переговоры по закупке 1000 новых автобусов завершатся успешно, Ташкент получит еще одно крупное пополнение общественного транспорта за последние годы.