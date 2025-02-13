В Беларуси в 2025 году планируется построить 4,5 млн кв. м жилья

МИНСК, 13 фев — Sputnik. В Беларуси в 2025 году планируется построить в том числе с господдержкой 4,5 миллиона квадратных метров жилья, это предусмотрено постановлением Совета министров № 65, которое в четверг было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, 890 тысяч квадратных метров из запланированных на год будет построено для граждан, которые считаются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Это меньше, чем было в планах в прошлом году: в 2024-м из 4,4 миллиона «квадратов» общего ввода для нуждающихся отводилось 1,5 миллиона.
Вместе с тем большинство квадратных метров — 740,6 тысячи из 890 тысяч — будет построено для тех, кто имеет право на господдержку для решения своего жилищного вопроса.
На втором месте по объемам — Минск, где планируется построить 710 тысяч квадратных метров. На третьем месте — Брестская область, в планах которой сдать в текущем году 625,9 тысячи «квадратов».
Следом идут Гомельская область (565 тысяч), Гродненская (456,1 тысячи), Могилевская (418 тысяч) и Витебская (400 тысяч).
Что касается жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Минской области из 1,325 миллиона квадратных метров для них будет построено только 220 тысяч, а в Минске — 85 тысяч из 710 тысяч общего объема.
В областях объемы жилищного строительства для нуждающихся будут ненамного больше: в Брестской области 223 тысячи из 625,9 тысячи общего ввода, в Гомельской области — 85 тысяч из 565 тысяч квадратных метров, в Гродненской — 101 тысяча из 456,1 тысячи, в Могилевской — 86 тысяч из 418 тысяч и в Витебской — 90 тысяч из 400 тысяч.
План выполнения заданий
Что касается выполнения заданий, то, согласно постановлению, за первый квартал этого года должно быть построено и введено в эксплуатацию не менее 15% от запланированного общего ввода, в первом полугодии — не менее 35%, за 9 месяцев — 65%.
Вместе с тем за этот период белорусские строители должны приступить к «созданию задела под программу жилищного строительства на 2026 год».
Жилье для многодетных
В 2025 году 6480 многодетных белорусских семей планируется «направить на улучшение жилищных условий». Больше всего таких проживают в Минской и Брестской областях, где их насчитывается по 1,4 тысячи.
Для 4970 многодетных семей квартирный вопрос будет решен уже в этом году. Так, в 2025-м в Минской области обеспечат жильем 1070 семьей, а в Минске — 525.
Почти свое жилье
Согласно постановлению, в планах на 2025 год — возвести 442,36 тысячи квадратных метров арендного жилья. В белорусской столице для этих нужд построят 44 тысячи квадратных метров арендного жилья, из них 39 тысяч — для военных и лиц, приравненных к ним.
Объемы финансирования
На строительство жилья без учета затрат на инфраструктуру в 2025 году планируется направить более 7,7 миллиарда рублей, из них более 950 миллионов поступит из консолидированных бюджетов, свыше 1,3 миллиарда — кредиты и почти 4,8 миллиарда — средства населения.