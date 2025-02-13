В Беларуси в 2025 году планируется построить 4,5 млн кв. м жилья

В областях объемы жилищного строительства для нуждающихся будут ненамного больше: в Брестской области 223 тысячи из 625,9 тысячи общего ввода, в Гомельской области — 85 тысяч из 565 тысяч квадратных метров, в Гродненской — 101 тысяча из 456,1 тысячи, в Могилевской — 86 тысяч из 418 тысяч и в Витебской — 90 тысяч из 400 тысяч.