Ричмонд
+2°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучено, когда вернется доступная ипотека

Доступность ипотеки вернется не раньше 2027 года, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На вопрос, когда россиянам вновь вернут доступную ипотеку, Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра ДОМ.РФ, ответил уклончиво. Многое зависит от ключевой ставки ЦБ.

Ранее сценарий ставок опубликовал Банк России, и если следовать ему, то привычная доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года — в 2027 году. «До этого времени ставка все-таки будет еще высокой», — сказал аналитик.

При этом некоторых оптимистичных сигналов стоит ждать уже в нынешнем году. Банки снижают ипотечные ставки, если информированы о грядущем снижении ставки ключевой.

Этого можно ожидать уже в 2025 году. Соответствующий прогноз аналитик Гольдберг представил в комментарии РИА Новости.

недвижимость