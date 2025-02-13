Озвучено, когда вернется доступная ипотека

На вопрос, когда россиянам вновь вернут доступную ипотеку, Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра ДОМ.РФ, ответил уклончиво. Многое зависит от ключевой ставки ЦБ.
Ранее сценарий ставок опубликовал Банк России, и если следовать ему, то привычная доступность в полном понимании вернется ближе к концу 2026 года — в 2027 году. «До этого времени ставка все-таки будет еще высокой», — сказал аналитик.
При этом некоторых оптимистичных сигналов стоит ждать уже в нынешнем году. Банки снижают ипотечные ставки, если информированы о грядущем снижении ставки ключевой.
Этого можно ожидать уже в 2025 году. Соответствующий прогноз аналитик Гольдберг представил в комментарии РИА Новости.