Беспилотные тракторы планируют выпускать в Петербурге

Беспилотные инновационные тракторы «Кировец Агробот» планируют начать выпускать в Петербурге. О таких планах заявили в Петербургском тракторном заводе. По словам начальника управления маркетинга предприятия Сергея Ростова, у таких машин не будет кабины для водителя, а оператор удаленно сможет управлять как одной, так и сразу несколькими единицами техники. Принимать команды трактор будет через через GSM-сигнал. При этом оператору нет необходимости быть рядом с машиной, он может находиться и дома. Об этом пишет «РБК Петербург».