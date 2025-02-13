Беспилотные тракторы планируют выпускать в Петербурге

Беспилотные инновационные тракторы «Кировец Агробот» планируют начать выпускать в Петербурге. О таких планах заявили в Петербургском тракторном заводе. По словам начальника управления маркетинга предприятия Сергея Ростова, у таких машин не будет кабины для водителя, а оператор удаленно сможет управлять как одной, так и сразу несколькими единицами техники. Принимать команды трактор будет через через GSM-сигнал. При этом оператору нет необходимости быть рядом с машиной, он может находиться и дома. Об этом пишет «РБК Петербург».
— В мире такие разработки уже есть. Мы их видим, объединяем усилия с рядом компаний, чтобы двигаться в этом направлении. Цель — свести к минимуму количество людей, вовлеченных в контроль машины и ее работы, — отметил Ростов.
По его словам, «Кировец Агробот» сможет работать 24 часа в сутки, то есть дольше, чем способен выдержать человек.
Первые такие машины планируют выпустить в 2030 году. Опытно-промышленная партия составит 20 единиц. И если беспилотные тракторы будут пользоваться спросом, то завод нарастит выпуск до порядка 200 машин в месяц.