В Минпроме объяснили, почему в Беларуси повысили утильсбор на автомобили

Изменения по сумме утильсбора для физических лиц будут минимальными, считают в Минпроме.
Как прогнозируют в ведомстве, повышение цен из-за роста утильсбора произойдет на автомобили из третьих стран, которые реализуют у нас через официальную дилерскую сеть иностранных производителей.
Главная же причина выравнивания ставок с Россией заключается именно в защите национальных производителей.
— Сегодня предприятия вкладывают значительные средства в увеличение уровня локализации своей продукции, в ее продвижение, в научно-исследовательские разработки и в целом в маркетинговые мероприятия, позволяющие создавать и обеспечивать качественное сервисное обслуживание автомобилей, — считают в Минпроме.
В связи с этим в профильном министерстве также напомнили о планах «БЕЛДЖИ» выйти на производственную мощность 120 тыс. машин в год в 2025—2026 годах.