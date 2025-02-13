В Минпроме объяснили, почему в Беларуси повысили утильсбор на автомобили

— Сегодня предприятия вкладывают значительные средства в увеличение уровня локализации своей продукции, в ее продвижение, в научно-исследовательские разработки и в целом в маркетинговые мероприятия, позволяющие создавать и обеспечивать качественное сервисное обслуживание автомобилей, — считают в Минпроме.