Ричмонд
+2°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минпроме объяснили, почему в Беларуси повысили утильсбор на автомобили

Выравнивание ставок утильсбора со ставками, которые действуют в России, позволит защитить интересы национальных производителей, а также стимулировать покупку транспортных средств, произведенных на территории Союзного государства. Так в Министерстве промышленности объяснили значительное повышение ставок утильсбора на автомобили.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Изменения по сумме утильсбора для физических лиц будут минимальными, считают в Минпроме.

Как прогнозируют в ведомстве, повышение цен из-за роста утильсбора произойдет на автомобили из третьих стран, которые реализуют у нас через официальную дилерскую сеть иностранных производителей.

Главная же причина выравнивания ставок с Россией заключается именно в защите национальных производителей.

— Сегодня предприятия вкладывают значительные средства в увеличение уровня локализации своей продукции, в ее продвижение, в научно-исследовательские разработки и в целом в маркетинговые мероприятия, позволяющие создавать и обеспечивать качественное сервисное обслуживание автомобилей, — считают в Минпроме.

В связи с этим в профильном министерстве также напомнили о планах «БЕЛДЖИ» выйти на производственную мощность 120 тыс. машин в год в 2025—2026 годах.