Транспортная реформа в Екатеринбурге: Почему люди больше часа ждут автобус

Сопротивление транспортников логично, если учесть и то, что система брутто-контрактов предполагает жесткие санкции за нарушение графика движения. Раньше компании штрафовали всего на 1000 рублей за срыв перевозок, и коммерсантам порой было легче заплатить эту сумму, чем выводить автобус на маршрут, например, в невыгодные с коммерческой точки зрения часы. Но сейчас ситуация должна развернуться на 180 градусов. Если цена контракта превышает 100 миллионов рублей, то штраф для перевозчика за отсутствие автобуса на линии или несоблюдение расписания без причин составит 100 тысяч. Кнут есть, и власти делают ставку на то, что нарушать условия договора коммерсантам будет невыгодно.