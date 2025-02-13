Транспортная реформа в Екатеринбурге: Почему люди больше часа ждут автобус

В целом на проведение реформы власти планируют потратить 13 миллиардов рублей.
Первыми изменения почувствовали транспортные компании, переговоры с которыми длились не менее полугода.
— Наконец-то удалось договориться о получаемой из бюджета сумме за работу — 175 рублей за пройденный километр. Ближайшие полгода будем экспериментировать, — поделился с «РГ» первыми впечатлениями предприниматель Юрий Минин, не первый год занимающийся автобусными перевозками.
Свой эксперимент, но с позиции пассажиров, решили провести и мы. Измерить эффективность нововведений в рублях обычным горожанам сложно, а вот оценить в минутах, а то и часах качество передвижения по городу на автобусе, троллейбусе или трамвае вполне реально. Ведь в конце концов реформа и затевалась именно для того, чтобы жители имели возможность без проблем, ориентируясь на расписание, добраться до цели на общественном транспорте, а не на автомобиле.
В ожидании перемен.
Протестировать ход реформы я решила уже 2 февраля. Выбрала один из некогда топовых автобусных маршрутов, соединяющий восточную и западную окраины Екатеринбурга, — № 25. Проходит он через центр, по одной из главных улиц города — Малышева. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года маршрут считался показательным, поэтому по 25-му по решению городских властей в первую очередь пустили новые зеленые автобусы на газовом топливе, которые поступили на Урал по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Тогда они курсировали по улице каждые 10 минут, при этом салоны были заполнены — маршрут востребован.
Реформа затевалась для того, чтобы жители могли без проблем добраться до цели на общественном транспорте.
С воспоминаниями о былом я уселась на скамейку на остановке близ главной городской площади. Электронного табло, показывающего время ожидания нужного автобуса, здесь нет, установлена только знакомая еще с советских времен информационная табличка с интервалами движения каждого маршрута в зависимости от времени суток. В нужной мне строчке значилось: 16−32 минуты. Последняя цифра показалась явно завышенной: воскресный вечер, 18 часов — в центре города множество людей, готовых разъезжаться по домам, а на дороге — ни намека на пробки, зеленый коридор для транспорта.
Но через полчаса благостный настрой развеялся: автобус в обозначенный интервал не пришел. Более того, не появился он и через час… Окончательно замерзнув, решила добираться домой с пересадками. И правильно сделала: как показало табло на одной из остановок, до появления нужного мне 25-го оставалось еще 12 минут. То есть разрыв в движении в день эксперимента составил не менее 72 минут!
Горожанам давно очевидна неэффективность информационных табличек с указанием интервалов движения. Лично меня они только раздражают: поди пойми, когда был предыдущий автобус, следовательно, неясно, через 10 или 40 минут приедет нужный. Но взгляд рядового пассажира власти, как оказалось, не разделяют. На вопрос «РГ» о том, предполагается ли в ходе реформы разместить на остановках точное расписание движения транспорта, власти ответили категорично: нет.
Цифровое неравенство.
«График движения — это служебное расписание, в соответствии с которым перевозчик выводит на маршруты определенное количество единиц общественного транспорта. На остановках приведен не график, а условия обслуживания маршрута. Узнать фактическое время прибытия общественного транспорта можно на экранах, установленных на многих остановочных комплексах», — гласит официальный ответ администрации на редакционный запрос.
В письме также были ссылки на онлайн-сервисы для мобильных устройств, отражающие в режиме реального времени с помощью системы ГЛОНАСС местонахождение всех машин на маршруте. Видимо, тот факт, что не каждый пассажир, особенно пожилой, имеет при себе смартфон с выходом в интернет и умеет пользоваться указанными сервисами, реформаторы не учитывают. Конечно, если смотреть на перспективу, то для пенсионеров будущего эта задачка будет легкой. Но сегодня получается, что значительной части пассажиров в доступе к востребованной оперативной информации отказано.
Вероятно, проблему можно решить, смонтировав на всех остановочных комплексах электронные табло. Но, к сожалению, их продвижение на окраины идет медленно, а те, что уже работают, регулярно выходят из строя. Планы развития, конечно, есть: как заявил в конце прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в 2025-м предполагается установить в городе 160 новых остановочных комплексов. Вероятно, это будут не просто навесы от дождя, а современные павильоны, оснащенные табло.
Автобус по требованию.
Сделать расписание движения машин на маршруте прозрачным для пассажиров не стремятся и перевозчики. Причины понятны: в городе постоянные пробки, машины выбиваются из графика, водителю и так хватает нервотрепки на маршруте, а тут еще помимо контролеров появятся пассажиры с секундомерами…
— Есть рабочий график, за соблюдение которого отвечает водитель. Время выхода на линию фиксирует диспетчер. Далее на остановках по ходу движения водитель должен подавать сигнал о прибытии в контрольную точку. На конечной станции время приезда и нового выхода на маршрут фиксируется под роспись в путевом листе, — раскрыл существующую схему Юрий Минин.
Сопротивление транспортников логично, если учесть и то, что система брутто-контрактов предполагает жесткие санкции за нарушение графика движения. Раньше компании штрафовали всего на 1000 рублей за срыв перевозок, и коммерсантам порой было легче заплатить эту сумму, чем выводить автобус на маршрут, например, в невыгодные с коммерческой точки зрения часы. Но сейчас ситуация должна развернуться на 180 градусов. Если цена контракта превышает 100 миллионов рублей, то штраф для перевозчика за отсутствие автобуса на линии или несоблюдение расписания без причин составит 100 тысяч. Кнут есть, и власти делают ставку на то, что нарушать условия договора коммерсантам будет невыгодно.
Если цена контракта превышает 100 миллионов рублей, то штраф для перевозчика за отсутствие автобуса на линии или несоблюдение расписания составит 100 тысяч.
— В Тобольске система брутто-контрактов в общественном транспорте работает давно. И там контроль за соблюдением графика не зависит от сигналов пассажиров или честности перевозчика. По всему городу установлены датчики, которые фиксируют прохождение автобусов каждого маршрута и передают данные диспетчеру, — рассказал об одном из действующих механизмов владелец транспортной компании из Полевского Сергей Вотинцев.
В мэрии в подробности слежки за автобусами пока не вдаются. «РГ» лишь сообщили, что «контролем и управлением работой общественного транспорта будет заниматься Центр управления перевозками, который в настоящее время находится в стадии формирования».
Ждем лета.
Все брутто-контракты с перевозчиками пока заключены на полгода. Главным показателем успеха старта реформы бизнес считает решение кадрового вопроса: благодаря повышению зарплаты водителей до 150 тысяч рублей на автопредприятиях быстро исчезают вакансии. К тому же в стоимость оплаты километра пробега включены не только расходы на бензин и амортизацию машин, но и затраты на оплату больничных и отпускных, налоговые отчисления, нет только инвестиционной составляющей.
Что же касается пассажиров, то для них, как мы убедились, изменения пока не столь ощутимы. Поэтому «РГ» продолжит следить за ситуацией.
P. S.
Когда верстался номер, власти Екатеринбурга поделились первыми результатами перевода автобусов на брутто-контракты. В мэрии проанализировали данные, собранные с помощью встроенных систем навигации, и сообщили: с 1 по 8 февраля совершено на 4,6 тысячи рейсов больше, чем неделей ранее, а количество вышедших на линии машин увеличилось на 23 процента. Отмечается также, что удалось реанимировать несколько не слишком востребованных маршрутов, по которым ранее курсировала только пара автобусов, а теперь 7−8.