В Хабаровске раскрыли схему с использованием подставных компаний

Предварительно установлено, что 30-летний житель Индустриального района зарегистрировал на свое имя три коммерческих фирмы. В документах мужчина указал себя в качестве учредителя и директора. Злоумышленник получил электронные цифровые подписи, открыл в банках расчетные счета и оформил банковские карты.