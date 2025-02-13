В Хабаровске раскрыли схему с использованием подставных компаний

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в неправомерном образовании юридического лица и незаконном обороте средств платежей, сообщает ИА AmurMedia.
Предварительно установлено, что 30-летний житель Индустриального района зарегистрировал на свое имя три коммерческих фирмы. В документах мужчина указал себя в качестве учредителя и директора. Злоумышленник получил электронные цифровые подписи, открыл в банках расчетные счета и оформил банковские карты.
В дальнейшем хабаровчанин передал электронные цифровые подписи, карты и пароли от мобильных банковских сервисов. За это подозреваемый получил 30 тысяч рублей. Подобный шаг позволил неизвестным, оставаясь в тени, использовать данные фирмы для совершения противоправных деяний.
Задержали фигуранта сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Хабаровску. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабеж, кражи и уклонения от административного надзора, отбывал наказание в исправительных колониях.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», ч.1 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей».
Расчетные счета трех юридических лиц в настоящее время заблокированы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Устанавливаются лица, которые использовали в противоправных целях данные, переданные им фигурантом.