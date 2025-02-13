Рекордную сумму направили в бюджет налогоплательщики УрФО

Так, 8,5 трлн рублей из упомянутой суммы направлены в федеральный бюджет, 1,6 трлн рублей — в бюджеты регионов и 0,3 трлн рублей — в местные бюджеты. Это на 27% больше, чем в 2023 году, отмечают в ведомстве.