Рекордную сумму направили в бюджет налогоплательщики УрФО

В 2024 году регионы УрФО внесли в консолидированный бюджет Российской Федерации более 10 трлн рублей в виде налоговых платежей. Об этом сообщает telegram-канал окружного полпредства.
Так, 8,5 трлн рублей из упомянутой суммы направлены в федеральный бюджет, 1,6 трлн рублей — в бюджеты регионов и 0,3 трлн рублей — в местные бюджеты. Это на 27% больше, чем в 2023 году, отмечают в ведомстве.
«В этом году в России были запущены новые национальные проекты. Их успешная реализация зависит от стабильной работы налоговой системы, которая формирует основу бюджета страны. УрФО традиционно занимает первое место среди федеральных округов по наполнению федерального бюджета. Поэтому на нас лежит большая ответственность за достижение целей, поставленных главой государства», — сказал полномочный представитель президента Артем Жога.
Положительная динамика наблюдается во всех регионах УрФО. Наибольший прирост зафиксирован в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Это связано с увеличением поступлений от налогов за пользование природными ресурсами.