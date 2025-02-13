На севере Волгограда ликвидировали очередную стихийную свалку

В ходе проведения проверки в Краснооктябрьском районе природоохранная прокуратура обнаружила несанкционированные свалки общим объемом более 110 тысяч куб. м. По этому факту природоохранный прокурор обратился в суд.
Требования правоохранителя были удовлетворены. На районную администрацию возложили обязанность по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.
К настоящему времени решение суда было полностью исполнено. Свыше 15 млн рублей были направлены на проведение работ по вывозу мусора, нарушения закона устранены.