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Опасное сливочное масло ищут в магазинах Волгоградской области

Роспотребнадзор предупреждает о фальсифицированном сливочном масле в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцев предупредили об опасном сливочном масле, которое могло попасть на прилавки магазинов. Продукция выпускается под видом торговой марки «Молочный берег» и может представлять угрозу для здоровья. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, коллеги из Тверской области нашли предприятие-призрак, выпускающее сомнительный товар.

Проверки показали, что по заявленному юридическому и производственному адресам компания отсутствует. Фактически производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, что вызывает серьезные опасения относительно ее безопасности.

Роспотребнадзор призывает жителей Волгоградской области быть бдительными при покупке сливочного масла. Обращайте внимание на производителя и проверяйте информацию о нем. Если вы обнаружили в продаже масло «Молочный берег», не покупайте его и сообщите об этом по телефону горячей линии +7 (8442) 24−36−30 или по адресу: 400005 г. Волгоград, пр. Ленина, 50б.