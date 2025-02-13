Опасное сливочное масло ищут в магазинах Волгоградской области

Волгоградцев предупредили об опасном сливочном масле, которое могло попасть на прилавки магазинов. Продукция выпускается под видом торговой марки «Молочный берег» и может представлять угрозу для здоровья. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, коллеги из Тверской области нашли предприятие-призрак, выпускающее сомнительный товар.
Проверки показали, что по заявленному юридическому и производственному адресам компания отсутствует. Фактически производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, что вызывает серьезные опасения относительно ее безопасности.
Роспотребнадзор призывает жителей Волгоградской области быть бдительными при покупке сливочного масла. Обращайте внимание на производителя и проверяйте информацию о нем. Если вы обнаружили в продаже масло «Молочный берег», не покупайте его и сообщите об этом по телефону горячей линии