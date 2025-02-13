Опасное сливочное масло ищут в магазинах Волгоградской области

Роспотребнадзор призывает жителей Волгоградской области быть бдительными при покупке сливочного масла. Обращайте внимание на производителя и проверяйте информацию о нем. Если вы обнаружили в продаже масло «Молочный берег», не покупайте его и сообщите об этом по телефону горячей линии +7 (8442) 24−36−30 или по адресу: 400005 г. Волгоград, пр. Ленина, 50б.