Китайская компания Shacman потеряла 116 млрд рублей после действий Росстандарта

«В законе о регистрации написано, что если регистрация совершена с ошибочно выданными или подложными документами, ее можно прекратить. ~И по Shacman есть позиции Росстандарта и Минпромторга, которые говорят, что эти машины небезопасны.~ Госавтоинспекции сейчас нужно решить, как они будут действовать. И для них нет хороших решений: либо они не обращают внимания, и машины продолжают ездить, либо их останавливают и отправляют на штрафстоянки», — предупредил Шапарин.