Волгоградцам рассказали, как изменится порядок платы за отопление

Об этом сообщил заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов на круглом столе «Какие изменения готовятся для собственников жилья в 2025 году». По его словам, постановление правительства № 1176 предусматривает запрет на принятие решений об оплате отопления равномерно в течение года.
«Те регионы, которые выбрали такой способ оплаты отопления, могут его сохранить, — отметил Дмитрий Нифонтов. — Но если у них сейчас реализована оплата по факту в отопительный период, перейти на оплату равномерно в течение года они уже не смогут. Тем самым мы стимулируем к переходу всех на оплату по факту».
Оплата в отопительный период должна сделать этот вид платежей более прозрачным. Как объяснил замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя России, в случае ежемесячных платежей происходит оплата по среднемесячному значению за предыдущий год. Соответственно, выставляемые суммы отличаются от текущих показаний приборов учета, что вызывает вопросы у собственников жилья.
Напомним, в Волгоградской области в отношении федеральных и региональных категорий льготников действуют меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер льготы зависит от категории получателей. Кроме того, если расходы жителя региона на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляют выше 22% совокупного дохода семьи, он может обратиться в органы социальной защиты за получением субсидии.