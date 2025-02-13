Волгоградцам рассказали, как изменится порядок платы за отопление

«Те регионы, которые выбрали такой способ оплаты отопления, могут его сохранить, — отметил Дмитрий Нифонтов. — Но если у них сейчас реализована оплата по факту в отопительный период, перейти на оплату равномерно в течение года они уже не смогут. Тем самым мы стимулируем к переходу всех на оплату по факту».