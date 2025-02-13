На водные объекты в Волгоградской области выпустят дроны

— До 2030 года на реках, испытывающих наибольшую антропогенную нагрузку и представляющих угрозу во время паводка, а также на водных объектах Волго-Ахтубинской поймы планируется установить 55 автоматизированных гидрологических постов. В постоянном режиме станции будут измерять уровень и расход воды, скорость и направление течения и автоматически передавать информацию для анализа на единый информационный ресурс. А уже в 2025 году на вооружении экологов появятся два водных дрона, — уточняют в обладмине.