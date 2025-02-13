Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, ответили в Минэкономики

«Дело в том, что на курс также влияют, как вы знаете, санкции. Как только их объявляют, происходит такое иррациональное движение курса рубля относительно доллара. В России, затем, иррациональные движения подавлялись, и курс возвращался к фундаментальному уровню. Когда санкции были введены в отношении “Газпромбанка”, вслед за Россией тенге также среагировал, однако затем он вернулся к фундаментальным уровням, которые мы сегодня наблюдаем. То есть санкции однозначно могут влиять на курс. Потому что, как вы знаете, курс всегда устанавливается через спрос и предложение. Однако санкционные эффекты, как правило, краткосрочные, и затем курс все равно возвращается к фундаментальным факторам», — заверил спикер.