Казахстан занял 88 место в мировом рейтинге скорости интернета

Это ещё не всё. Казахстан опередили не только развитые страны, но и государства, экономика которых существенно слабее. Помимо этого, РК уступила многим странам СНГ, в том числе и соседним. Так, выше Казахстана в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета оказались Россия (66-е место), Украина (72-е место), Узбекистан (74-е место), Беларусь (78-е место), Монголия (86-е место), Кыргызстан (87-е место).