Узбекистан планирует поставлять мед в Пакистан

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан планирует начать поставки меда в Пакистан, сообщает ТПП РУз.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе визита представителей Торгово-промышленной палаты и Ассоциации пчеловодов республики в Пакистан.
Узбекская делегация посетила заводы по переработке меда «Adam Tradi» и «Marhaba», ознакомилась с работой производственных цехов и лабораторий, провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства.
На первом этапе республика намерена отправлять по 5 тонн продукции, а в дальнейшем нарастить экспорт до 20 тонн.