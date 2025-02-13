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Узбекистан планирует поставлять мед в Пакистан

Делегация республики провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства.

Источник: Mae Mu/CC0

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистан планирует начать поставки меда в Пакистан, сообщает ТПП РУз.

Перспективы взаимодействия обсудили в ходе визита представителей Торгово-промышленной палаты и Ассоциации пчеловодов республики в Пакистан.

Узбекская делегация посетила заводы по переработке меда «Adam Tradi» и «Marhaba», ознакомилась с работой производственных цехов и лабораторий, провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства.

На первом этапе республика намерена отправлять по 5 тонн продукции, а в дальнейшем нарастить экспорт до 20 тонн.