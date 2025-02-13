Узбекистан планирует поставлять мед в Пакистан

Узбекская делегация посетила заводы по переработке меда «Adam Tradi» и «Marhaba», ознакомилась с работой производственных цехов и лабораторий, провела переговоры с руководителями пакистанских предприятий, занимающихся производством меда и переработкой продукции пчеловодства.