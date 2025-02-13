На Кубани увеличен размер регионального маткапитала

Согласно последним данным, в регионе проживает более 766 тысяч семей, воспитывающих 1,3 млн детей. Каждая восьмая семья — многодетная, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу депутата Государственной Думы Светланы Бессараб.
За последние пять лет количество таких семей увеличилось почти на 30%. Если в 2015 году в Краснодарском крае насчитывалось всего 55 тысяч многодетных семей, то сегодня их уже 93 тысячи, и они воспитывают более 300 тысяч детей.
«Кубань всегда славилась поддержкой семьи как основополагающего института общества. Благодаря программам государственной поддержки многие родители могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь при воспитании детей. Увеличенный региональный маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий — например, на покупку или строительство жилья. Также выплаты могут быть направлены на обучение и лечение детей, а также газификацию жилых помещений. Региональный маткапитал можно получить при рождении третьего или последующего ребенка», — прокомментировала Светлана Бессараб.
Напомним, что в Краснодарском крае началась реализация инициативы губернатора по расширению государственной поддержки для жителей малых сельских населенных пунктов. Теперь владельцы «сельских усадеб» смогут рассчитывать на финансовую помощь при подключении своих домов к системам жизнеобеспечения, таким как электро-, газо-, тепло— и водоснабжение.