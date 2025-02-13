В Башкирии в 5 раз вырос объем электронной торговли.

Электронная торговля в Башкирии с 2020 года выросла более чем в 5 раз: с 5,4 млрд рублей в 2020 году до 29 млрд рублей в 2024 году, при этом за прошедший год рост составил более 37% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра торговли и услуг РБ Рустам Байбурин в ходе заседания рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных продуктов, прошедшего в Госсобрании Башкирии.
По итогам 2024 года оборот розничной торговли в Башкирии составил 1,541 трлн рублей, что соответствует 112,3% к уровню 2023 года в сопоставимых ценах. Оборот оптовой торговли достиг 1,931 млрд рублей, что выше среднероссийского уровня. Оборот сферы общественного питания за 2024 год вырос на 21,5% и составил 57,4 млрд рублей.
Наряду с этим в Башкирии активно развивается инфраструктура торговли (склады, логистика), что позволяет снизить издержки поставщиков и производителей, а значит и конечные цены товаров. В настоящее время минторговли Башкирии сопровождает 18 проектов в сфере оптовой торговли и складской логистики с привлечением инвестиций на более чем 60 млрд рублей. Реализация данных проектов должна способствовать выстраиванию эффективных товаропроводящих цепочек, обеспечению продовольственной безопасности региона и повышению конкурентоспособности региональной продукции.