В Башкирии в 5 раз вырос объем электронной торговли.

Электронная торговля в Башкирии с 2020 года выросла более чем в 5 раз: с 5,4 млрд рублей в 2020 году до 29 млрд рублей в 2024 году, при этом за прошедший год рост составил более 37% в сопоставимых ценах к уровню 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра торговли и услуг РБ Рустам Байбурин в ходе заседания рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за состоянием рынка продовольственных продуктов, прошедшего в Госсобрании Башкирии.