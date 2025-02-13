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Как изменятся цены на жилье с повышением НДС

После новостей о повышении НДС многих казахстанцев волнует вопрос, как на это отреагирует рынок жилья. Сегодня в кулуарах Сената об этом спросили вице-министра нацэкономики Армана Касенова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Отвечая на вопрос, Касенов заявил, что об этом его спрашивает «каждый друг».

«Вы не первый, кто задает мне этот вопрос… Каждый друг у меня это спрашивает. Честно говоря, я не знаю, что будет с ценами на жилье. Насколько мне известно, если посмотреть на исторические данные за последние 15 лет, можно увидеть, что недвижимость — это тенговый товар, а не долларовый. То есть цена на недвижимость все же выражается в тенге и в большей степени привязана именно к национальной валюте. Это подтверждается статистическими данными. Каждый может самостоятельно провести подобное исследование. Даже если курс доллара изменится и некоторые продавцы скорректируют цены в тенге в привязке к доллару, впоследствии они все равно вернутся к фундаментальному уровню именно в тенге. Ведь недвижимость — это тенговый актив, который приносит доходность в тенге», — пояснил вице-министр.

В отношении цен на первичное жилье Касенов уточнил, что в соответствии с последней редакцией закона «НДС не будет распространяться на первичный рынок».

«НДС не будет распространяться на первичный рынок, то есть на продажу квартир в новостройках. Возможно, будет введен какой-то другой механизм или иной налог. Абсолютно все товары, облагаемые НДС, вырастут в цене после увеличения ставки, которая, как обсуждается, может достичь 16 процентов. Мы ожидаем, что краткосрочный разовый эффект на инфляцию составит порядка 3−3,5 процента. Это затронет все товары, подпадающие под НДС», — прокомментировал чиновник.

«А что с коммунальными услугами? Они уже сейчас дорожают. Повлияет ли на них повышение НДС?» — уточнили журналисты.

«Разово подорожают все товары и услуги, включающие в себя НДС. Их стоимость автоматически увеличится на разницу в ставке. Однако этот эффект будет краткосрочным», — ответил Арман Касенов.

налоги
недвижимость