Как изменятся цены на жилье с повышением НДС

«Вы не первый, кто задает мне этот вопрос… Каждый друг у меня это спрашивает. Честно говоря, я не знаю, что будет с ценами на жилье. Насколько мне известно, если посмотреть на исторические данные за последние 15 лет, можно увидеть, что недвижимость — это тенговый товар, а не долларовый. То есть цена на недвижимость все же выражается в тенге и в большей степени привязана именно к национальной валюте. Это подтверждается статистическими данными. Каждый может самостоятельно провести подобное исследование. Даже если курс доллара изменится и некоторые продавцы скорректируют цены в тенге в привязке к доллару, впоследствии они все равно вернутся к фундаментальному уровню именно в тенге. Ведь недвижимость — это тенговый актив, который приносит доходность в тенге», — пояснил вице-министр.