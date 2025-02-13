На ремонт улицы Озерова в Калининграде выделили ещё 24,5 млн рублей

На ремонт улицы Озерова в Калининграде выделили ещё 24,5 миллиона рублей. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. Информацию об этом опубликовали на сайте областного «Центра торгов».
Подрядчику предстоит отремонтировать участок улицы Озерова от Гаражной до Горького. Финансирование рассчитано на 2025 год.
Ранее власти выделили 18,4 миллиона рублей на ремонт другого участка улицы Озерова. Работы выполнит АО «Калининградский Райавтодор». Специалисты приведут в порядок дорогу от Советского проспекта до Уральской.
Летом в Калининграде расширили проезжую часть на перекрёстке улиц Пролетарской и Озерова. Специалисты демонтировали рельсы и старое дорожное покрытие, а затем уложили асфальт. Работы выполнили для введения на участке двустороннего движения.