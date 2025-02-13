Жители Ростовской области смогут купить дом на средства маткапитала

Приобрести дом, часть дома или дома блокированной застройки можно будет только в случае положительного заключения о пригодности жилья для проживания. Такой документ выдается специальными межведомственными комиссиями, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств. Помещения должно пройти оценку на соответствие необходимым требованиям и нормам.
«Положительное заключение по приобретаемой с использованием материнского капитала недвижимости, можно получить в районной администрации. После этого владелец сертификата обращается с оформленным заключением комиссии в Отделение СФР по Ростовской области и подает заявление о распоряжении средствами. Такой порядок позволяет пресекать использование господдержки на жилье, которое непригодно для проживания», — рассказала управляющий Отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
В прошлом году Отделение СФР по Ростовской области выдало 20,6 тысяч сертификатов на материнский капитал. Улучшение жилищных условия за счет средств маткапитала выбирает большая часть семей. Второе по популярности — получение ежемесячной выплаты. Третье место заняло направление денежных средств маткапитала на образование детей.
С 2024 года заявление на покупку дома или квартиры стало проще подать через «Госуслуги». Сервис ОСФР по Ростовской области объединен с сервисами Росреестра, откуда автоматически подтягивается вся необходимая информация.
Для удобства семей Отделение СФР по Ростовской области работает с банками, где можно одновременно с оформлением кредита подать заявление об использовании материнского капитала. Таким образом родителей освобождают от самостоятельной подачи документов.
Получить всю интересующую вас информацию можно по номеру единого контакт-центра: 8−800−100−00−01. Режим работы региональной линии — с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45. Обратиться за консультацией также можно в социальных сетях Отделения СФР по Ростовской области: ВКонтакте и Одноклассники.