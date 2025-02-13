Под Новосибирском построят завод металлоконструкций «Аполло» за 500 млн ₽

В Промышленно-логистическом парке Новосибирской области начнётся строительство завода металлоконструкций «Аполло». Проект будет реализован за 500 миллионов рублей и станет четвёртым предприятием в рамках расширения компании. Ожидается, что новый завод откроет свои двери в 2026 году.
Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области, площадь предприятия составит более 8 тысяч квадратных метров. Это позволит создать 50 новых рабочих мест. Площадка для строительства завода была выбрана на территории, где уже есть готовая инфраструктура, что ускорит процесс его возведения и начала работы.
Компания «Аполло» имеет заводы в Самаре и Московской области, а также строит новое производство в Екатеринбурге. Строительство завода в Новосибирске позволит значительно увеличить объём выпускаемой продукции и расширить географию поставок. После выхода на полную мощность в 2028 году предприятие планирует производить порядка 12 тысяч тонн металлоконструкций в год, а объём производства компании в целом увеличится на 25%, достигнув 48 тысяч тонн ежегодно.
Представители Корпорации развития региона отметили, что проект позволит не только поддержать развитие местной экономики, но и повысить налоговые отчисления. Ожидаемые поступления в бюджет региона составят около 37,5 миллионов рублей в год по мере достижения завода полной мощности.
Запуск нового завода станет важным шагом в стратегическом развитии компании, которая стремится улучшить логистику и сократить сроки доставки своей продукции в восточные регионы России и страны Средней Азии. Внесение вклада в экономику региона и развитие новых рабочих мест является частью долгосрочной программы компании, направленной на расширение производственных мощностей и улучшение качества выпускаемой продукции.