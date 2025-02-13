Под Новосибирском построят завод металлоконструкций «Аполло» за 500 млн ₽

Компания «Аполло» имеет заводы в Самаре и Московской области, а также строит новое производство в Екатеринбурге. Строительство завода в Новосибирске позволит значительно увеличить объём выпускаемой продукции и расширить географию поставок. После выхода на полную мощность в 2028 году предприятие планирует производить порядка 12 тысяч тонн металлоконструкций в год, а объём производства компании в целом увеличится на 25%, достигнув 48 тысяч тонн ежегодно.