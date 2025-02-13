Информацию о закрытии Хилокского рынка прокомментировали в мэрии

В ответе на запрос редакции мэрия отметила, что в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства не поступало информации о закрытии ООО «Торговый центр Хилокский». Также в ответе указывалось, что по устной информации представителя данного ООО закрытие Хилокского рынка не планируется.