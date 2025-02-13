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Информацию о закрытии Хилокского рынка прокомментировали в мэрии

Продавцы овощей из Средней Азии сообщили редакции Atas.Info о возможном закрытии Хилокского рынка, крупнейшей торговой площадки в регионе для продажи овощей и фруктов, привозимых из стран Средней Азии.

Источник: Reuters

Однако мэрия города Новосибирска не подтвердила эту информацию.

В ответе на запрос редакции мэрия отметила, что в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства не поступало информации о закрытии ООО «Торговый центр Хилокский». Также в ответе указывалось, что по устной информации представителя данного ООО закрытие Хилокского рынка не планируется.

Ранее два продавца с рынка, пожелавшие остаться неназванными, сообщили редакции, что их уведомили о прекращении торговли с 17 февраля.

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:063645:33 по ул. Хилокской, 9а находится в частной собственности ООО «Торговый центр Хилокский», основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным и арендованным нежилым имуществом.

Жители близлежащего жилмассива много лет требуют закрытия рынка, утверждая, что его наличие ухудшает криминогенную обстановку в районе. В 2024 году городские власти предприняли ряд шагов для нормализации ситуации, включая снос нелегальных торговых точек и регулярные рейды полиции для борьбы с хаотичной уличной торговлей.

торговля