Доллар подешевел на 8 копеек в начале торгов в четверг

МИНСК, 13 фев — Sputnik. На старте торгов в четверг доллар США значительно дешевеет, свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 13 февраля.
По состоянию на 10:24, американская валюта упала в цене на 2,33%, или на 7,75 копейки. Доллар опустился до минимума за четыре месяца и сейчас стоит 3,2521 белорусского рубля.
Последние дни доллар в основном дешевеет: с начала февраля он ослаб почти на 15 копеек, а с начала года — на 22 копейки.
На фоне падения доллара значительно ослабевает курс китайской валюты. Юань потерял 10,5 копейки на старте торгов и опустился до уровня 4,449 белорусского рубля. С начала года валюта КНР подешевела уже на 40 копеек.
Российский рубль тем временем активно идет вверх, по состоянию на 10:39, валюта РФ подорожала на 1,7 копейки. К настоящему момента за одну сотню на бирже просят 3,4961 белорусского рубля.